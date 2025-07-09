شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف اجتماعا رفيع المستوى لمسؤولين من مصر وليبيا والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة استضافت اجتماعا رفيع المستوى لمسؤولين من مصر و ليبيا والسودان لتبادل الرؤى بشأن التحديات والتطورات الأمنية في المنطقة.

أضافت قناة القاهرة الإخبارية، أن اجتماع القاهرة بحث التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث للحفاظ على الأمن القومي والحرص على إعلاء المصالح العليا لشعوبها.

وتابعت أن مصر أعربت خلال اجتماع القاهرة عن خالص تقديرها وشكرها للسودان وليبيا على جهود تعميق الروابط والتكامل بما يحقق الاستقرار والازدهار.