شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يصل العاشر من رمضان لمتابعة آثار حريق محطة المحولات والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى محطة محولات تيست 1 بالعاشر من رمضان جهد 66 للاطمئنان على سلامة العاملين بالمحطة، وحصر الخسائر التي تعرضت لها نتيجة اشتعال النيران بإحدى محولاتها منذ ما يقرب من ساعة.

وكانت النيران نشبت بمحطة كهرباء محولات 66 بالعاشر من رمضان، ويجري الآن العمل على إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية للسيطرة عليها، وعدم الانتشار بجميع المهمات الموجودة بالمحطة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العاملين بمحطة كهرباء تيست 1 جهد 66 فوجئوا باشتعال النيران بأحد محولات المحطة منذ ما يقرب من ساعة، وتواصلوا على الفور برجال الحماية المدنية للمساعدة فى إخماد الحريق.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم فصل التيار الكهربائي عن المحطة بالكامل للحفاظ على سلامة العاملين بالمحطة، لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق التابعة للعاشر من رمضان تأثرت بالحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عنها.