شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء الإسكندرية: إعادة التيار لجميع المناطق التابعة لمحطة محولات الورديان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس إيهاب الفقى، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تم إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق التابعة لمنطقة الورديان من خلال مصادر تغذية بديلة لحين إصلاح العطل بمحطة محولات الورديان التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.



وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تنسيق تام مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لضمان استمرار، واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين بنطاق منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية.

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كشف أن فصل الدائرة 1 ميناء الإسكندرية جهد 66 ك. ف. بمحطة محولات الورديان السبب الرئيسي فى حدوث قصر على محول التيار لها وتزامن معه فصل جميع الدوائر جهد 66 ك. ف. بالمحطة من الجهات المقابلة مما تسبب فى انسحاب الجهد عن المحطة و اشتعال النيران بها.



و أضاف المصدر أنه على الفور تم التنبيه بتأمين تغذية الأحمال واستكمال فصل الدائرة الدائرة 1 ميناء الإسكندرية / الورديان جهد 66 ك. ف. وتوصيل باقى المهمات تباعا.