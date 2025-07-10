شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. حل واختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الأحياء، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يعقد الخميس الموافق 9 يوليو 2025.

وتسهيلًا على طلاب الثانوية العامة، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية نموذج استرشادي لامتحان مادة الأحياء، حيث يتضمن امتحان نهاية العام الدراسي 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات الإجابة عن الأسئلة الاختيارية كالتالى:

- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شيت وأسئلة مقالية.

- البابل شيت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل "أ - ب - ج - د" لمدارس العربي و"m - b - c - d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.

- قبل البدء في الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل "اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج".

- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج في كراسة الإجابة الموجود في كراسة الأسئلة.

- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال في كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح في الدائرة.

- بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربي نماذج الأسئلة هي "أ ب ج د" و"m - b - c - d، لمدارس اللغات.

- يجب كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص على شمال ورقة الإجابة ثم يتم تظليله.

- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التي تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.

- في حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.