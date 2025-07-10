شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصوام الدرجة الثانية فى الكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الكنيسة القبطية الأثوذكسية، صاحبة المثال الحي على الكنيسة الرسولية القديمة، التي تتبع نهج الآباء البطاركة منذ القدم، كتعاليم القديس مارمرقس، حيثُ يحتل الصوم مكانة كبرى، إذ يحتل أكثر من 200 يوم في السنة، فهو بمثابة رحلة روحية متكررة تتجدد مع كل مناسبة دينية.

وتنقسم أصوام الكنيسة القبطية، من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية، وسمحت الكنيسة بأكل السمك في أصوام الدرجة الثانية للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وفي التقرير التالي نستعرض أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة الأرثوذكسية

تشمل أصوام الدرجة الثانية (صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء).

- صوم الميلاد: مدته: 43 يوما.

- صوم الرسل: مدته: متغيرة ويأتي من اليوم التالي لعيد العنصرة.

- صوم العذراء: مدته: 15 يوما.

جدير بالذكر أن أصوام الدرجة الأولي هم (الأربعاء والجمعة، الصوم الكبير "عيد القيامة"، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس).

- الصوم الكبير "عيد القيامة": مدته 55 يوما، وموعده متغير حسب موعد العيد.

- صومي الأربعاء و الجمعة: مدته: يومان أسبوعيا، عدا الخمسين المقدسة و عيدي الميلاد و الغطاس.

- صوم نينوى: مدته: 3 أيام، يسبق الصوم الكبير بأسبوعين.

- برامون الميلاد: مدته: من يوم إلى 3 أيام، قبل عيد الميلاد مباشرة.

- برامون الغطاس: مدته: من يوم إلى 3 أيام، قبل عيد الغطاس مباشرة.