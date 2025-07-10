شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان فى أخر يوم امتحانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت لجان الثانوية العامة صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، توفد الطلاب فى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، إذ يؤدي الطلاب الامتحانات الختامية وسط مزيج من الترقب والراحة النفسية، بعد فترة امتحانات ممزوجة بالجهد والتوتر والقلق، حيث واصل الطلاب المراجعة والاستذكار قبل دخول اللجان الامتحانية.

ويؤدي اليوم طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، بينما يتقدم طلاب علمي رياضة لامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا والديناميكا)، فيما يخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء.

ويبلغ زمن كل امتحان 3 ساعات لمادتي الأحياء والإحصاء، وساعتان فقط للرياضيات التطبيقية، حيث تنطلق الامتحانات في تمام التاسعة صباحًا داخل اللجان على مستوى الجمهورية، من بينها مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

وتأتي اختبارات اليوم ضمن المرحلة الختامية من امتحانات الثانوية العامة 2025، التي انطلقت يوم الأحد 15 يونيو الماضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مواصفات الامتحانات على النحو التالي:

- الأحياء: يتضمن الامتحان 46 سؤالًا منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية 60 درجة.

-الرياضيات التطبيقية: يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 مقالي و18 اختيارًا من متعدد، بإجمالي 30 درجة.

- الإحصاء: يتكوّن من 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيارًا من متعدد، بدرجة نهائية 60 درجة.



وأكدت الوزارة أن الأسئلة تراعي جميع مستويات الطلاب، حيث تخصص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، و30% للمستويات العليا، مع الالتزام بالمواصفات الفنية الدقيقة لكل مادة.



الطلاب ينتظرون دخول اللجان الامتحانية



توافد طلاب الثانوية على اللجان



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