شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل أداء الامتحانات لمنع الغش والان مع تفاصيل الخبر

بدأت قبل قليل إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل أداء امتحان الدور الأول في آخر امتحانات العام الدراسي 2024-2025، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمنع الغش والتأكد من عدم حيازة الطلاب أى وسائل غش داخل اللجان.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد)، اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025 الامتحان فى مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية.

واستلمت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الجيزة، منذ قليل، صناديق أسئلة الامتحانات وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين في امتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات وثلاث ساعات في امتحان مادة الأحياء لشعبة العلوم، والإحصاء للشعبة الأدبية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وأكدت تصديها لكافة محاولات الغش ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والمديريات التعليمية، مشددة على الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انتظام العملية الامتحانية في بيئة مناسبة.

ونبهت طلبة الثانوية العامة بالتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح فى أخر أيام للامتحانات، مشددة على أهمية كتابة رقم الجلوس وتظليله بشكل كامل لأن التصحيح الإلكترونى يعتمد على تظليل رقم جلوس الطالب بشكل كامل، إضافة إلى رقم نموذج الأسئلة وباقى البيانات الموجود بكراسة الإجابة البابل شيت.



