شكرا لقرائتكم خبر عن فى آخر أيام الامتحانات.. انتظام دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الخميس دخولهم إلى لجان الامتحانات في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، وذلك لأداء الامتحانات الختامية في مواد الأحياء، الرياضيات التطبيقية، والإحصاء، بحسب كل شعبة.

وانتظم الطلاب في صفوف أمام بوابات المدرسة منذ قليل، وقام مسؤولو الأمن بعملية تفتيش دقيقة للطلاب، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شددت على منع دخول أي وسيلة إلكترونية أو أوراق غير مصرح بها.

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم يؤدي فيه طلاب، علمي علوم امتحان مادة الأحياء، علمي رياضة مادة الرياضيات التطبيقية، والشعبة الأدبية مادة الإحصاء.

ويُعد هذا اليوم ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وسط آمال الطلاب في انتهاء آخر محطة بأداء جيد يمهد لنتائج ترضي طموحاتهم الجامعية.



توافد طلاب الثانوية على اللجان