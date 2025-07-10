شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة جامعة حلوان فى النسخة الـ 3 من جوائز التميز الداخلى بالجامعات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي داخل مؤسسات التعليم العالي، ومواكبة لأهداف رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء وفعّال، تشارك جامعة حلوان في النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية لعام 2025، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة الدكتور نبيل عبد السلام مدير المركز والدكتورة أماني السيد رئيس فريق وحدة التميز الداخلية.

وفي هذا السياق، نظمت الجامعة ورشة عمل تدريبية لسفراء التميز على مدار يومين وذلك ضمن الاستعدادات لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية في نسختها الأولى بجامعة حلوان، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على التزام جامعة حلوان برؤية الدولة في التميز المؤسسي، ونحن نمضي قدمًا نحو تحقيق الريادة المؤسسية والتعليمية على المستويين المحلي والدولي.

أفاد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات الوطنية التي تُسهم في تعزيز روح التنافسية، وتشجع على الابتكار، وتدعم جاهزية الكليات للتأهل للمنافسات المحلية والدولية.

وقد هدفت الورشة إلى بناء قدرات وتأهيل سفراءً للتميز يمثلون كليات ووحدات الجامعة المختلفة، من خلال تدريبهم على مفاهيم التميز المؤسسي، والتعريف بمحاور ومعايير نموذج التميز الحكومي، وآليات وأدوات التقييم المؤسسي، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على دعم تنافسية مؤسساتها الأكاديمية، ورفع جاهزيتها للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة.

شارك في تقديم الورشة كل من:

الدكتور عبد الحكيم رضوان استشاري التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي.

الدكتور حازم أحمد محمد مقيم معتمد ومدير مراجعات الجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي.

وقد أكّد المحاضران على أهمية تطبيق نموذج التميز باعتباره مدخلًا لتحقيق استدامة الأداء المتميز داخل الجامعات، وربطًا مباشرًا بين تطوير الأداء الأكاديمي والإداري وبين تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات العامة.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي اطلقت تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وتشكيل نموذج إداري فعّال وتهدف الجائزة إلى:

-تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

-تغير فلسفة العمل الحكومي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوي الجهاز الإداري للدولة.

-تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والإقليمي.

-تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري.

-إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي.

-بناء المشاريع المشتركة بين قطاعات الدولة لتحقيق جودة الحياة.

-بناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة .