شكرا لقرائتكم خبر عن الأمهات يختمن شهور السهر والترقب بالدعاء والأمل فى آخر أيام امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد امتزج فيه التعب بالرجاء، جلست الأمهات صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، على الأرصفة المقابلة لمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي، يرقبن دخول أبنائهن لآخر امتحان في رحلة الثانوية العامة، التي بدأت قبل قرابة شهر كامل.

بدت على وجوههن ملامح الإرهاق الممزوج بالأمل، بعد أيام طويلة من المجيء المبكر، والساعات الحارقة تحت شمس يونيو ويوليو، وحقائب صغيرة حملن فيها الماء والمنديل والمصحف، وقلوبًا ممتلئة بالدعاء.

وعلى الرغم من حرارة الجو، لم تغب الابتسامات الخفيفة وعبارات الاطمئنان التي تبادلتها الأمهات، وكأنهن يشددن بعضهن في هذه اللحظة الفارقة التي ينتظرن فيها انتهاء مرحلة دراسية صعبة ومصيرية.

اليوم، يختتم الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2025، بعد أن يؤدي الطلاب امتحاناتهم في مواد الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء، وسط أمنيات من الجميع بأن تكون هذه اللحظة بداية جديدة مليئة بالنجاحات، وأن يحمل الغد ثمار هذا الانتظار الطويل.



اسرة تنتظر ابنتهم اما اللجان



الامهات فى انتظار ابنائهم



التفاؤل على وجه احدي الامهات



السيدات ينتظرن الابناء



امتحان الاحياء



ترقب لامتحان الاحياء



سيدة تؤازر ابنتها قبل الامتحان



سيدة تؤازر ابنتها



سيدة في اخر يوم امتحان



طالبة تراجع قبل الامتحان