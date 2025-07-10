شكرا لقرائتكم خبر عن حتى آخر دقيقة.. الأهالى يدعمون طلاب الثانوية قبل امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

حرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، على التواجد مبكرًا في محيط المدارس لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم وتخفيف حدة التوتر، قبل أداء آخر امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وفضّلت الأمهات الانتظار في محيط المدارس حتى انتهاء الامتحان، وهن يرددن الدعوات لأبنائهم ويقرأن القرآن الكريم وسط حالة من التوتر والقلق، في انتظار خروج أبنائهن من اللجان للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.

ووصل قطار امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 إلى محطته الأخيرة، حيث يؤدى الطلاب، اليوم الخميس، امتحان الدور الأول في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات (التطبيقية) لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية.

واستلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، منذ قليل، صناديق أسئلة الامتحانات وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين في امتحان الرياضيات التطبيقية وثلاث ساعات في امتحان مادتي الأحياء والإحصاء.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو الماضى وتنتهى اليوم الخميس 10 يوليو 2025، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تعتمد الوزارة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.



انتظار الأمهات في محيط المدارس



أولياء أمور طلاب الثانوية العامة