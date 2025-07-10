شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توفر خدمات مبادرة فحص الأمراض المزمنة فى مقرها بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن اعتلال الكليةعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرغبون في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال التوجة اليوم الخميس إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

يأتى ذلك على بالتزامن مع اليوم العالمي للأمراض المزمنة.