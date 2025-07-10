شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عناصر شديدة الخطورة بحوزتها مخدرات بقيمة 94 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

إستكمالاً لجهود ضبط باقى عناصر التشكيل العصابى المتورط فى جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة بقيمة مالية قُدرت بمبلغ 43 مليون جنيه ، أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية عن تحديد باقى عناصر التشكيل العصابى (عنصرين إجراميين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وضبطهما وبحوزتهما (2000 أمبول لعقاقير مخدرة – 3 مليون قرص مؤثر ومنشط مجهول المصدر) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (51 مليون جنيه) .. ليصبح إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (94 مليون جنيه)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.