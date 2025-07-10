شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 166 قطعة سلاح و 339 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (339) قضية مخدرات ، (166) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (83418) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - دمياط - أسوان) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (11) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (قرابة 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- أكثر من كيلو جرام من مخدر الشابو).. بحوزة (11 متهم "لـ 8 منهم معلومات جنائية") ، وكذ ضبط عدد (53) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. (13 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 21 فرد خرطوش)، بحوزة (47 متهم "لـ 12 منهم معلومات جنائية".

وضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (3 فرد خرطوش) بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") ، وكذا ضبط (6) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (2 بندقية آلية – 4 فرد خرطوش) بحوزة (4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية".