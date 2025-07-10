شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البترول يبحث مع نقابة البتروكيماويات الفلسطينية تبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في دولة فلسطين، وذلك بمقر النقابة العامة للبترول بمنطقة حدائق القبة، في زيارة تعكس عمق الروابط النقابية والأخوية بين الجانبين، وضم الوفد الفلسطيني كل من: أسامة الحاج أحمد، رئيس النقابة، محمد طلعت، نائب رئيس النقابة، وباسل الوحيدي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

أكد عباس صابر، أن هذه الزيارة تأتى فى ظل الدعم الثابت من الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية، وإيمانا عميقا بعدالتها وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبترول تدعم وتؤيد كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن النقابة تقف بكل قوة مع الأشقاء الفلسطينيين وتُقدّر تضحياتهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

من جانبه، عبر أسامة الحاج أحمد، رئيس الوفد الفلسطيني، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مثمنا المواقف المصرية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، ومشيدا بتجربة النقابة العامة للعاملين بالبترول في مصر كنموذج رائد في العمل النقابي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابتين، وتبادل الخبرات في مجال العمل النقابي والتدريب والدفاع عن حقوق العاملين في قطاعي البترول والبتروكيماويات، كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل وتكثيف العمل المشترك بما يعزز من التضامن العربي النقابي، ويخدم قضايا العمال في الوطن العربي بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص.