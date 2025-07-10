شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة وبدء خروج الطلاب من اللجان والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة، قبل قليل، في الخروج من اللجان الامتحانية، بعد أداء امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات التطبيقية، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ساعتين.

واصطفَّ أولياء الأمور في محيط المدارس، لاستقبال أبنائهم والاطمئنان عليهم بعد أداء الامتحان، لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، تضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية وتفرز مستويات الطلاب المختلفة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 انطلقت يوم 15 يونيو الماضى وتنتهى اليوم الخميس 10 يوليو 2025، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تعتمد الوزارة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.