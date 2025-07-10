شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل وفد سيراليوني برئاسة وزير النقل والطيران والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا رفيع المستوى من جمهورية سيراليون، برئاسة الحاجي فاندي توراي وزير النقل والطيران، وبمشاركة سفير سيراليون بالقاهرة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة النقل والطيران وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

وعن الجانب المصري، شارك في مراسم الاستقبال والمباحثات اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، اللواء بحري طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى عدد من القيادات المتخصصة من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وتأتي هذه الزيارة، وهي الثالثة من الجانب السيراليوني إلى ميناء الإسكندرية، استمرارًا لمسار من العلاقات المتنامية بين البلدين، حيث استقبل الميناء وفدين سابقين في مارس 2023 وسبتمبر 2024، توجت إحداهما بتوقيع مذكرة تفاهم مهمة بين وزارتي النقل في البلدين. وقد أعرب الجانب السيراليوني خلال هذه الزيارة عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجالات النقل البحري، وتطوير الموانئ، والاستثمار، وتبادل الخبرات.

وقد شهدت الزيارة جلسة مباحثات مكثفة شملت عرضًا تقديميًا من الجانب المصري حول الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تضمن شرحًا مفصلًا لأبرز المشروعات والتطورات بالميناء، وأهميته اللوجستية ودوره المحوري في منظومة التجارة الإقليمية والدولية، ضمن رؤية التحول إلى "ميناء الإسكندرية الكبير" بوصفه بوابة قارة إفريقيا نحو العالم، ونقطة التقاء حضاري وتجاري بين القارات.

كما تناولت المباحثات عددًا من المجالات الواعدة للتعاون، أبرزها التدريب وبناء القدرات البشرية، والتحول الرقمي، وحماية البيئة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار في مجال الموانئ والممرات المائية الداخلية في سيراليون، والتكامل الصناعي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تبادل الخبرات في مجال السلامة البحرية والعمالة البحرية.

وعقب المباحثات، قام الوفد بجولة ميدانية داخل ميناء الإسكندرية شملت زيارة متحف الميناء التاريخي، ومحطة الركاب البحرية، والأرصفة التجارية، ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، حيث تم الاطلاع على التقنيات الحديثة والعمليات التشغيلية والإجراءات التنفيذية المطبّقة لرفع كفاءة الأداء بالميناء.

وفي ختام الزيارة، أعرب الحاجي فاندي توراي، وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون، عن بالغ شكره وتقديره للحكومة المصرية ووزارة النقل على ما لمسه من حفاوة الاستقبال وعمق التعاون، مشيدًا بما حققته الموانئ المصرية، وخاصة ميناء الإسكندرية، من تطور لافت يعكس خبرات متراكمة ورؤية استراتيجية واعدة.

كما أكد حرص بلاده على تفعيل ما تم بحثه من مجالات تعاون على أرض الواقع، والدفع بخطوات عملية نحو شراكات مستدامة تُسهم في دعم التنمية وتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين.



