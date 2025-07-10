شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة مئوية.



ويشهد اليوم الخميس 10 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.