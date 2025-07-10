شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خط (الإسكندرية/ القاهرة/ المنيا) والعكس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط ( الاسكندرية / القاهرة / المنيا ) وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 / 7 / 2025 ، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة

وبيانها كالآتي:

-تعديل تركيب قطار 936 طنطا / المنيا ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالي .

تعديل تركيب قطار 937 المنيا / القاهرة ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالي .

تعديل تركيب قطار 910 الإسكندرية / القاهرة ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالي

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أضافت عربات فاخرة على خط ( الاسكندرية / القاهرة / أسوان ) من خلال تعديل تركيب بعض القطارات، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.