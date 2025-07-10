شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: مراجعة حالة الإشغالات على جسور نهر النيل بالقناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى اليوم الخميس حالة الترع والمصارف بنطاق محافظة الشرقية للاطمئنان على حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية، بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

وتضمنت الجولة الوقوف على حالة الرى بترعة بحر أبو الأخضر بمركز منيا القمح، حيث وجه سويلم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بإجراء الصيانة اللازمة لبوابات قنطرة فم بحر أبو الأخضر.

كما وجه بدراسة استثمار الأراضى ولاية الوزارة الواقعة عند فم القنطرة بالشكل الأمثل، كما وجه بتكليف قطاع التفتيش الفنى والمالى والادارى بإعداد تقرير عن بعض المخالفات المتواجدة علي ترعة بحر أبو الأخضر خلال خمسة أيام من تاريخه.

وتفقد أعمال تطهيرات مصرف بلبيس ومصرف القليوبية الرئيسى بمركز منيا القمح، حيث وجه الدكتور سويلم لهيئة الصرف بإستمرار متابعة حالة التطهيرات على كلا المصرفين، والتنسيق مع أجهزة المحافظة لمتابعة إزالة التعديات على المصرفين.

وشدد سويلم على قيام أجهزة الرى بمحافظة الشرقية بالمتابعة الدقيقة والإلتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وأعمال صيانة البوابات ومحطات الرفع طبقاً للبرامج الزمنية المقررة، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، مع التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات فى إزالة أى تعديات على المجارى المائية، والتنسيق الدائم مع أجهزة المحافظة للحفاظ علي المجاري المائية من التلوث، وقيام أجهزة المحافظة برفع القمامة والمخلفات من على الجسور مع تقديم المساعدة من أجهزة وزارة الري المختصة حال الإحتياج لذلك، والتأكيد على صرف المكافآت والحوافز وفقاً لمعدلات العمل وجودة التنفيذ.

كما تفقد سويلم منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث وجه بمراجعة حالة الإشغالات على جسور نهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفات أو تعديات.