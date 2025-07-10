شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة النقل الدولى: شبكة الطرق الحديثة تخفض معدلات الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة النقل الدولى أن مصر شهدت تحسنًا لافتًا فى ترتيبها الدولى فى مجال السلامة على الطرق، فقد تراجعت معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث من 11.8 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة فى سنوات سابقة إلى 4.9 فقط فى عام 2024، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على أن مصر باتت تقع ضمن "المنطقة الآمنة" نسبيًا وفق تصنيفات منظمة الصحة العالمية، مرجحا ذلك إلى تنفيذ الشبكة القومية للطرق بطول 7 كم لتصل إلى 30 ألف كم مقارنه بنحو 23 ألف قبل مطلع 2014 الماضى مما ساهم بتقليل معدلات الحوادث.



وذكر "رئيس شعبة النقل الدولي"، أنه وفقًا لتقارير المرور ومراكز الإحصاء، تتوزع الحوادث فى مصر كما يلى حيث سجلت السيارات الخاصة والنقل: نحو 60% من إجمالى الحوادث، والدراجات النارية: حوالى 20%، وتتركز غالبًا فى المدن الصغيرة والقرى، بينما المشاة وعبور الطرق: نحو 20% من الحوادث، كما حث وزارة الداخلية دراسة تفعيل ربط حزام الأمان على الكراسى الخلفية وتفعيل الوسادات الهوائية مع ضرورة مراقبة ارتداء قائدى الدراجات النارية الخوذة حيث تلاحظ أن كافة قائدى الدراجات قد توقفوا عن ارتدائها وأخيرا دراسة ضرورة تركيب أجهزة مراقبة للمركبات التجارية مثل النقل والشاحنات والحافلات وكذلك قفل سرعاتها على النحو المنفذ فى المركبات السياحية.



وطالب الوزارة بضرورة الحصول على عينات مفأجاة للسائقين على الطرق لحماية الأرواح من تلك التجاوزات، مع تغليظ العقوبة لمن يتجاوز السرعة المقررة لتجنب الحوادث، مشيرا إلى ضرورة فحص المركبات من جانب السائقين لتجنب اى مخاطر يتعرضون لها على شبكة الطرق فى ظل ارتفاع درجات الحرارة حاليا.



ولفت إلى ضرورة الإختيار الذكى للسائقين مع وضع معايير صارمة للتوظيف تشمل خبرة مثبتة فى القيادة الطويلة، فحص نفسى وسلوكى قبل التعيين، إجراء تحليل مخدرات عند التعيين، ثم دوريًا كل 3–6 أشهر، بجانب تدريب مستمر للسائقين، مشيرا إلى ضرورة إعداد خطة فحص دورى شهرى لكل شاحنة تشمل حالة الإطارات (الكاوتش)، زيت الموتور – علبة التروس – الدبرياج الإضاءة والإشارات، مع ضرورة الالتزام تركيب أجهزة المراقبة gps بالحافلات، تفعيل نظام قفل السرعة القصوى إلكترونيًا عند 80–90 كم/س بحسب نوع الحمولة والطريق، وتركيب حساسات تحذير فى حال الانحراف عن المسار أو التوقف غير المبرر، وإدارة زمن القيادة والراحة، مع تحديد أقصى زمن قيادة متواصل: 4 ساعات، يتبعها راحة لا تقل عن 30 دقيقة، والحد الأقصى اليومى للقيادة: 8 ساعات، وتحميل السائق جدول توقيت إلزامى واضح، وفرض غرامة على أى خرق.