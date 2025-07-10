شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: رفع موقع دير أبو مينا الأثرى من قائمة التراث العالمى المعرض للخطر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى إنجاز جديد يُضاف إلى رصيد الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، فى مجال حماية وصون التراث الثقافى، اعتمدت لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسميًّا قرار رفع موقع دير أبو مينا الأثرى بمدينة برج العرب بالإسكندرية من قائمة التراث العالمى المعرض للخطر.



وجاء هذا خلال اجتماعات الدورة الـ 47 للجنة التراث العالمى بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد استعراض التقرير الصادر عن بعثة الرصد التفاعلى المشتركة بين مركز التراث العالمى والمجلس الدولى للمعالم والمواقع (ICOMOS) لعام 2025، والذى أشار إلى ما تحقق من تقدم ملحوظ فى أعمال الحفاظ والصون بموقع أبو مينا الأثرى، التى من أبرزها إنشاء نظام رصد ومراقبة فعّال لاستقرار منسوب المياه الجوفية، والذى أثبت نجاحه من خلال القياسات الدورية المستمرة.

كما أشاد التقرير بالجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية فى تنفيذ جميع التوصيات المطلوبة من قبل فى هذا الإطار، مؤكدًا أن حالة الصون المطلوبة لإزالة الموقع من قائمة التراث العالمى المعرض للخطر (DSOCR) قد تحققت بالكامل.