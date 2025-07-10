شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية من أجل مصر وحيدة بانتخابات مجلس الشيوخ.. ماذا تحتاج للفوز؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وإغلاق باب الترشح، معلنة عن عدم تقدم أى مترشح على نظام القوائم اليوم الخميس، لتصبح القائمة الوطنية من أجل مصر هى الوحيدة التى ترشحت على 4 دوائر.

وتعد القائمة الوطنية من أجل مصر هي القائمة الوحيدة التي تقدمت بأوراق ترشحها على 4 دوائر وهى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بـ37 مرشحا فى القائمة ، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ومقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بـ37 مرشحا فى القائمة، ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية ومقرها محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، بـ13مرشحا فى القائمة، ودائرة قطاع غرب الدلتا و مقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، بـ13 مرشحا فى القائمة.

القائمة الوطنية من أجل مصر تحتاج 5% من أصوات الناخبين المقيدين بكل دائرة تقدمت فيها

ووفقا لنص المادة 25 من قانون انتخابات مجلس الشيوخ، بشأن حساب نصاب الفوز في الانتخابات للقائمة الوحيدة فأنه يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

ومن المقرر عقب غلق باب الترشح أن تقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

أعضاء مجلس الشيوخ

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.