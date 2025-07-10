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بدء جلسة مباحثات بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصينى

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بدء جلسة مباحثات بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصينى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 10 يوليو 2025 05:48 م

ترأس كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، و"لى تشيانج"، رئيس مجلس الدولك الصينى اليوم الخميس، جلسة مباحثات موسّعة سيتم خلالها التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيشهدان التوقيع على عددٍ من الوثائق التى تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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