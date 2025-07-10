أخبار مصر

طيران Air China يدشن أولى رحلاته لمطار القاهرة الدولى.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • طيران Air China يدشن أولى رحلاته لمطار القاهرة الدولى.. صور 1/4
  • طيران Air China يدشن أولى رحلاته لمطار القاهرة الدولى.. صور 2/4
  • طيران Air China يدشن أولى رحلاته لمطار القاهرة الدولى.. صور 3/4
  • طيران Air China يدشن أولى رحلاته لمطار القاهرة الدولى.. صور 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن طيران Air China يدشن أولى رحلاته لمطار القاهرة الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد مصطفى

الخميس، 10 يوليو 2025 06:03 م

استقبل مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء أُولى رحلات شركة الطيران الصينية (Air China) القادمة من بكين. وقد تم استقبال الطائرة بمدافع المياه لدى وصولها إلى أرض المهبط فى أجواء احتفالية، وهو البروتوكول المتبع عند افتتاح خط طيران جديد.

 

وكان فى مقدمة حضور الاحتفالية الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، ومجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وأحمد الفنجرى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الطيران.

 

وتعتزم شركة طيران (Air China) تسيير 3 رحلات أسبوعيًا من مطار القاهرة، مما يعكس التعاون المثمر بين البلدين فى مختلف المجالات. ويعد خط الطيران الجديد بين القاهرة وبكين خطوة مهمة لدعم حركة السياحة والسفر والتبادل التجارى وحركة الشحن بين البلدين.

 

يذكر أن الشركة المصرية لخدمات الطيران تقدم كافة الخدمات الأرضية للشركة الصينية بمطار القاهرة الدولي.

 

 

ثانء اللقاء (2)

 

جانب من اللقاء

 

ثانء اللقاء (3)
الصورة التذكارية

 

ثانء اللقاء (1)
جانب من اللقاء 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا