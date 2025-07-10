شكرا لقرائتكم خبر عن طيران Air China يدشن أولى رحلاته لمطار القاهرة الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء أُولى رحلات شركة الطيران الصينية (Air China) القادمة من بكين. وقد تم استقبال الطائرة بمدافع المياه لدى وصولها إلى أرض المهبط فى أجواء احتفالية، وهو البروتوكول المتبع عند افتتاح خط طيران جديد.

وكان فى مقدمة حضور الاحتفالية الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، ومجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وأحمد الفنجرى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الطيران.

وتعتزم شركة طيران (Air China) تسيير 3 رحلات أسبوعيًا من مطار القاهرة، مما يعكس التعاون المثمر بين البلدين فى مختلف المجالات. ويعد خط الطيران الجديد بين القاهرة وبكين خطوة مهمة لدعم حركة السياحة والسفر والتبادل التجارى وحركة الشحن بين البلدين.

يذكر أن الشركة المصرية لخدمات الطيران تقدم كافة الخدمات الأرضية للشركة الصينية بمطار القاهرة الدولي.

جانب من اللقاء



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