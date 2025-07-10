شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بمدرسة الحرية الرسمية بالسلام يحتفلون بانتهاء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

احتفل طلاب الثانوية العامة بمدرسة الحرية الرسمية للغات التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة بانتهاء الامتحانات، حيث التقط الطلاب صورة تذكارية كما شارك فى احتفال الطلاب وكيلة الإدارة رشا جمال القنصل ومديرة المدرسة حنان نوح، ونائب المدير سامح عبد القادر، حيث عبر الطلاب عن فرحتهم بمشاركة مديرة المدرسة بصور تذكارية، فى رسالة شكر لقيادات الإدارة والمدرسة.

وشهدت الامتحانات هذا العام انضباطا وانتظاما ولم تقع اى معوقات تؤثر على سير عملية الامتحانات، وكانت الوزارة بالمرصاد لكافة محاولات الغش حيث لم تقع سوى محاولات قليلة وتدخلت الوزارة واجهزتها للتصدى لهذه المحاولات.

وقالت حنان نوح مدير مدرسة الحرية الرسمية للغات أن الامتحانات هذا العام سارت بشكل دقيق ومرضى وبذلت الوزارة جهدا كبيرا فى الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان ولم تشهد مدرسة الحرية ما يعكر صفو الامتحانات وتلقينا اشادات كبيرة من أولياء الأمور الذين شاهدوا مدى الانضباط والحسم فى إدارة الامتحانات فى إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

وأضاف سامح عبد القادر نائب مدير المدرسة أن إدارة المدرسة حرصت أن يسود النظام والدقة عملية الامتحانات حتى ياخد كل طالب حقه.



مدرسة الحرية الرسمية بالسلام



طلاب المدرسة



جانب من الاحتفال