شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنظم حملة لفحص الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوى لموظفيها والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، حملة لفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، للعاملين بالوزارة والحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى للأمراض المزمنة، وتأتى هذه الحملة ضمن أنشطة مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، التى تُنفذها الوزارة فى مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوعى الصحى وتشجيع المواطنين على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر، مما يُسهم فى تحسين فرص العلاج والوقاية من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالأمراض المزمنة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، وتتضمن فحوصات نسبة السكر (عشوائى وتراكمي)، وتحليل الدهون (كولسترول/دهون ثلاثية)، وفحص وظائف الكلى للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وذلك فى إطار حرص الدولة على تعزيز الوقاية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض، وقد نجحت المبادرة منذ انطلاقها فى فحص أكثر من 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المبادرة تستهدف المواطنين فوق سن 40 عامًا، بالإضافة إلى الفئة العمرية من 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم، وتُنفذ المبادرة من خلال نحو 3600 وحدة رعاية أولية موزعة فى مختلف محافظات الجمهورية، لضمان وصول الخدمة الصحية لجميع المواطنين بسهولة ويسر، مضيفا أن الحالات التى يتم اكتشاف إصابتها خلال الفحوصات، يتم إحالتها لتلقى العلاج إما من خلال هيئة التأمين الصحى أو عبر منظومة العلاج على نفقة الدولة، لضمان تلقى الرعاية الطبية المناسبة مجانًا وبدون أى أعباء مالية على المواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن المبادرة تشمل فرقًا طبية خارجية تنتشر فى أماكن التجمعات الجماهيرية مثل الأسواق والنوادى والكنائس والمساجد، بهدف تسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات الطبية فى مواقع تواجد المواطنين، وتعمل هذه الفرق على إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم التوعية الصحية فى نفس المكان، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات للكشف المبكر والوصول بالخدمة إلى من قد لا يتمكنون من زيارة وحدات الرعاية الأولية.

وتابع "عبدالغفار" أن المبادرة نالت جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية لعام 2024، تقديرًا لنجاحها فى تقديم نموذج متكامل وشامل للرعاية الصحية، يجمع بين الفحص المبكر والتوعية والعلاج المجانى، ما ساهم فى تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، مؤكدا أن هذا التكريم الدولى يعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل المعايير العالمية فى مكافحة الأمراض المزمنة، ويُعد حافزًا لمواصلة التوسع فى المبادرات الصحية التى تضع المواطن على رأس أولوياتها.