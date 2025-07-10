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رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصينى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون

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رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصينى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 10 يوليو 2025 06:51 م

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و"لي تشيانج"، رئيس مجلس الدولك الصيني اليوم الخميس ، التوقيع على عددٍ من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وجاءت من بين الاتفاقيات اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك للمستشفيات الجامعية ، ومذكرة تفاهم فى لتعزيز التجارة الالكترونية، وعدد من الاتفاقيات بشأن التعاون فى عدد من المجالات منها مبادلة الديون من أجل التنمية وتعزيز التعاون فى مجال التنمية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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