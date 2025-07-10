شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة.

وأكد الرئيس الفرنسى، أن قيام الدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد الذى يؤدى إلى أفق للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.. حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مساء اليوم الخميس.

وقال ماكرون، إنه يؤمن بمستقبل حل الدولتين.. الذى سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها.. لافتا إلى ضرورة توحيد الأصوات فى باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الديناميكية السياسية التى تؤدى وحدها إلى أفق للسلام.

وأوضح الرئيس الفرنسى، أن هذا القرار لن يكون بهدف إرضاء أى طرف بعينه، بل لأنه سيكون عادلا.. مبينا أنه يسعى لأن تكون فرنسا جزءا من "الديناميكية" الداعمة لهذا الاعتراف.