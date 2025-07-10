شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الـ" 72 ساعة القادمة نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، حيث من المقرر أن تنتهى الكنترولات من تجميع ومراجعة النتيجة قريبا لتكون جاهزة على الاعتماد بداية الأسبوع المقبل 12 يوليو الجارى.

وأدى قرابة 780 ألف طلاب بالدبومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لـ(113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.