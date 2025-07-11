شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة نادرة لتوأم ملتصق بمستشفى الفيوم العام (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن فريقا طبيا من قسم النساء والتوليد بمستشفي الفيوم العام بقيادة كل من الدكتور ماجد القاضي والدكتور علي كحك رئيس القسم نجح فى التعامل مع حالة نادرة لسيدة حامل في توأم ملتصق (Conjoined Twins)، وكان تم شخيص الحالة مبكرًا خلال المتابعة بالسونار، حيث تبين وجود جنينين ملتصقين من منطقة الصدر والبطن.

ولفت وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز الحالة بشكل كامل من حيث التحاليل والفحوصات الدقيقة، وتحضير فريق طبي متعدد التخصصات، والتنسيق مع قسم الأطفال الجراحين والعناية المركزة وتمت الولادة القيصرية بنجاح، وتم استخراج التوأم الملتصق في حالة مستقرة مبدئيًا، مع استكمال التقييم الطبي والجراحي للحالة داخل حضّانات الأطفال بالمستشفى.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالفيوم الشكر والتقدير لفريق أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، والفريق مكون من الأطباء: نورا الربيعي، ومحمد شعبان، وصفاء محمد، وإسراء يوسف، وآلاء عادل، وحسين غيث، وطاهر محمود، ومصطفى محمد، وطبيب التخدير سيد أبو النور، والدكتور أحمد أبو الحسب أخصائي جراحة الأطفال.