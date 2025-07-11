شكرا لقرائتكم خبر عن لهواة الظواهر الفلكية.. قمر الرعد "بدر محرم" يضيء السماء بنسبة لمعان 100% والان مع تفاصيل الخبر

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة فى الليلة، حيث يكون القمر فى حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى، وتكون نسبة لمعانه 100%.



والعين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقى لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا فى الفترة من 8 إلى 12 يوليو، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بقمر غزال الباك، كما يعرف بقمر الرعد وقمر القش، هذا مع العلم بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.



وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هى البعيدة عن التلوث الضوئى مثل البحار والحقول والصحارى والجبال، لافتا إلى أن اقتران الأجرام السماوية هو رؤية إحداهما بقرب الأخر فى السماء، وهو تقارب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.



وأشار إلى أن الظواهر الليلية ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على العين لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، موضحا أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.