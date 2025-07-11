شكرا لقرائتكم خبر عن قدم الآن.. فرص عمل فى إحدى شركات الكهرباء بمرتبات تصل لـ13 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل فى أحد الشركات العاملة فى قطاع الكهرباء فى الشيخ زايد، بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه، والتى أعلنت عنها ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة هي:

- عدد 30 فنى كهرباء.

الشروط المطلوبة للتقديم:

- مؤهل متوسط.

- سن 25 : 35 سنة.

مزايا الوظائف:

- الراتب الشهرى من 9100 : 13000 جنيه.

- 14 يوم عمل + 7 أيام أجازة.

- تأمين صحى - تأمين اجتماعى - مكأفاة سنوية – تأمين على الحياة.

وأوضحت أن المدير المسئول / أحمد، رقم تليفون: 01272138789.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يوليو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.