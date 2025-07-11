شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تختتم البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية فعاليات البرنامج التاسع لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين، والذي أقيم بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 24 قيادة تنفيذية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية.

جاء تنظيم البرنامج في إطار استراتيجية الدولة لدعم الكفاءات البشرية وتعزيز المهارات القيادية بما يواكب مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

شهد البرنامج على مدار خمسة أيام جلسات تدريبية وحوارية تفاعلية، أتاحت للمشاركين التعرف على التجارب الوطنية الرائدة، وتبادل الرؤى حول آليات تحسين كفاءة العمل المؤسسي، وتكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص في مسارات التنمية المستدامة.

شارك في تقديم جلسات البرنامج عدد من كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم:

• الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

• الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة

• الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

• السيد أحمد كوجك، وزير المالية

• المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

كما شارك عدد من قيادات هيئة الرقابة الإدارية والجهاز الإداري للدولة، حيث تناولت الجلسات ملفات متعددة، أبرزها:

• جهود الدولة في مكافحة الفساد والتحول الرقمي

• تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع

• السياسات المالية والنقدية

• مشروعات الأمن المائي

• السياسة الخارجية المصرية في ظل التحديات الإقليمية

ويُعد هذا البرنامج أحد الأدوات التي تتبناها هيئة الرقابة الإدارية لتأهيل القيادات ودعم الكوادر الوطنية، في إطار إيمانها الراسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري هو السبيل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (1)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (2)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (3)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (4)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (5)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (6)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (7)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (8)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (9)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (10)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (11)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (12)



ختام البرنامج التاسع لتأهيل القيادات بالعاصمة الإدارية (13)