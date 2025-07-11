شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزارة الأوقاف تعقد غدا المجلس الـ 31 فى قراءة كتاب "الروض الأنف" للسهيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وحرصًا على تعظيم الاستفادة من مجالس الإقراء بالمساجد؛ تواصل الوزارة عقد مجالسها العلمية المنتظمة ضمن خطتها الدعوية، لاسيما في محور مواجهة التطرف اللاديني، واستعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية.

وتنظم وزارة الأوقاف المجلس الحادي والثلاثين من مجالس قراءة كتاب "الروض الأنف في شرح السيرة النبوية" للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (المتوفى: ٥٨١هـ)، وذلك في (97) مسجدًا على مستوى الجمهورية، حيث يُعقد المجلس في (79) مسجدًا لقراءة هذا الكتاب تحديدًا، بداية من موضوع: "إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي"، إلى جانب (18) مجلسًا لقراءة كتب علمية أخرى.

وتبدأ المجالس يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025م، وتستمر حتى الجمعة 18 يوليو 2025م، بعد صلاة العشاء، في إطار نشر الوعي الصحيح، وتيسير سبل العلم الشرعي الرصين في أوساط المصلين ورواد المساجد.



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