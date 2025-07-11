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87% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة

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  • 87% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة.

وأيد 87% من القراء تكثيف حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة ، بينما عارض  13% من القراء موضوع الاستطلاع.

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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