شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات البالون الطائر والمعابد.. تجربة سياحية ساحرة فى الأقصر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

رغم حرارة الطقس التى تزيد عن 40 درجة فى فترات الظهيرة، إلا أنه لا تزال تجذب معابد الأقصر الأفواج الكبيرة القادمة من مختلف دول العالم على محافظة الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، والتى تستمتع بمعرفة التاريخ المصرى القديم وحضاراته المختلفة، داخل المعبد الأهم للملك رمسيس الثانى على كورنيش النيل.

ورصد ”الخليج 365” حالة من التوافد السياحية المميزة داخل منطقة معبد الأقصر على كورنيش النيل بوسط المدينة، حول العالم للاستمتاع بسحر المسلات والتماثيل والمقصورات داخل المعبد لإلتقاط الصور التذكارية المميزة نهارًا ومعرفة تاريخ المعبد الأهم فى المدينة.

ويعتبر معبد الأقصر أحد أهم المعالم الأثرية فى البر الشرقى بمدينة الأقصر، ومدخله من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وهو المعبد الذى تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبة للإله آمون، وذلك حسبما يقول أحمد عربى مدير عام معبد الأقصر، موضحًا أن أمنحتب لظروفه وقتها لم يكن يستطيع تولى حكم مصر فهو لم يكن إبن فرعون سابق أو متزوج من ابنة فرعون سبق له حكم مصر، وهما الشرطان لتولى حكم مصر وقتها، فنصحه أحد رجاله ببناء معبد ضخم لتمجيد وعبادة الإله آمون رع لتأكيد نسبه حتى يستطيع حكم البلاد وبالفعل نجح فى ذلك عبر بناء معبد الأقصر التاريخي.

فيما تستمر حالة من المتعة والبهجة فى أيام الصيف، عبر استمرار حركة رحلات البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، وسط إقبال من كافة الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للاستمتاع بدفء الشتاء فى تلك الفترة بعاصمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر أبرز الرحلات السياحية فى الجنوب بجانب زيارات المعابد المصرية القديمة شرقًا وغربًا، والتى تخرج بصورة يومية تحت متابعة وإشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.



استمتاع السياح بين أعمدة معابد الأقصر



زيارات الأفواج من حول العالم فى المعابد



التوافد اليومى من السياح على مقابر وادى الملوك



زيارات سياحية مميزة للمعابد شرق وغرب الأقصر رغم حرارة الطقس نهاراً