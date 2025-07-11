شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (8) مساجد إحلالًا وتجديدًا، اليوم الجمعة، الموافق 11 من يوليو 2025م.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (15) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ (13504) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و156 مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية البرج – مركز مطوبس.

محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية أسكر - مركز الصف؛ ومسجد السلام بقرية اللشت – مركز العياط.

محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية كوم النور – مركز سمسطا.

محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد سعد بن أبي وقاص بقرية أم عجرم – مركز فاقوس؛ ومسجد الأنوار بمجاورة٤ – مدينة الصالحية الجديدة.

محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بعزبة الشيخ عيسى بقرية صفط الخمار – مركز المنيا؛ ومسجد فجر الإسلام بكفر أنس بقرية الجرنوس – مركز بني مزار.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.