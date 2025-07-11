شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على ثلاث خدمات متنوعة، وذلك ضمن ما تقدمه من خدمات لعملائها من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها.

وحددت الشركة المستندات المطلوبة للحصول على خدمات (غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، إعادة فتح المياه، والتصالح على وصلة غير قانونية (خلسة))، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، "تعليق الاشتراك"

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- آخر فاتورة مصدرة للعميل.

- طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لإعادة فتح المياه

- طلب الخدمة من العميل.

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- صورة من بيان غلق المياه

ثالثًا: المستندات المطلوبة للتصالح على وصلة غير قانونية (خلسة)

- بطاقة الرقم القومي.

- محضر المخالفة.

- إيصال كهرباء حديث (إن وجد).

- مستند الملكية لمحل التعاقد.

ويمكن التواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، من خلال القنوات التالية:

- الموقع الإلكتروني للشركة www.gcww.com.eg.

- الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك www.facebook.com/Gizagcww.

- الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

- الاتصال بالخط الساخن 125.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنظيم القوافل المائية بمدن وقرى محافظة الجيزة؛ لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ونشر ثقافة الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية.