شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل عقد مقارئ قرآنية.. الأوقاف تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة الموافق 11 من يوليو 2025م عشر قوافل دعوية كبرى، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة الوزارة التوعوية والدعوية الشاملة؛ التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني الصحيح، وربط الناس بالقرآن الكريم، ورعاية النشء من خلال برامج متكاملة تجمع بين الخطاب الديني الرصين، والتربية السلوكية والأخلاقية.



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قوافل-جمعة-11--يوليو-3



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