شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التحويل من مدرسة لأخرى بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وخدمة التحويل هي خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية إلى مدرسة أخرى داخل نطاق محافظة القاهرة طبقا للكثافات ويمكن من خلالها إجراء الآتي:
- يتم تقديم طلب التحويل من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
- يتاح إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.
- يمكن الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة.
- يتم إرسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهائها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز