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طريقة التحويل من مدرسة لأخرى بمحافظة القاهرة

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طريقة التحويل من مدرسة لأخرى بمحافظة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تستمر محافظة القاهرة في استقبال طلبات التحويلات بين المدارس داخل نطاق محافظة القاهرة، ومن المقرر أن يتم غلق باب التحويلات المدرسية 15 أغسطس القادم، للعام الدراسي 2025 -2026. 

 

ويتم تقديم طلبات التحويلات المدرسية على اللينك التالي : اضغط هنا

 

وخدمة التحويل هي خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية إلى مدرسة أخرى داخل نطاق محافظة القاهرة طبقا للكثافات ويمكن من خلالها إجراء الآتي:

- يتم تقديم طلب التحويل من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

- يتاح إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.

- يمكن الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة.

- يتم إرسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهائها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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