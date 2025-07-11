شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد فرقة فى لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلى بمعارك قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل النقيب ري بيران، قائد فرقة في لواء جولاني، في معركة بقطاع غزة، وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على القطاع إلى 890 جنديا.

وكشفت تفاصيل التحقيق في الحادث أن قوة لواء جولاني كانت تنفذ عمليات ضد أهداف مسلحة في خان يونس، وقامت بزرع ألغام في مبانٍ يُشتبه في كونها بنية تحتية مسلحة.

وبعد ساعتين، وأثناء عملية زرع الألغام، وقع انفجار، ما أدى إلى إصابة النقيب بيران، وتبين لاحقًا أنه توفي.

ويجري جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا فيما إذا كان انفجار اللغم ناجمًا عن عطل أو نتيجة إطلاق نار من قبل مسلحين.