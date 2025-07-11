تنسيق الجامعات 2025.. فتح باب التقديم لاختبارات القدرات

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:- 1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة) . 2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور). 3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان. 4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. 5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا. 6. كليات علوم الرياضة .

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع