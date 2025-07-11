شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فريق اتفاقية الجائحة يعقد أول اجتماع لجعل العالم أكثر أمانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اجتماعها الأول للفريق العامل الحكومي الدولي المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة.

وذلك لوضع الخطوات التالية بشأن تنفيذ الأحكام الرئيسية للأداة القانونية التاريخية لجعل العالم أكثر أمانا من الأوبئة المستقبلية.

قال السفير توفار دا سيلفا نونيس، سفير البرازيل، والرئيس المشارك لمكتب فريق العمل الحكومي الدولي الذي يُدير المفاوضات، إن الاجتماع الأول، الذي عُقد يومي 9 و10 يوليو، كان لحظةً حاسمةً في الجهود العالمية المبذولة لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها.

وأضاف: لقد جاء ذلك عقب اعتماد جمعية الصحة العالمية التاريخي في 20 مايو 2025 لاتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة.

قال السفير توفار: "من خلال اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة، أقرّت الدول بأن التعاون والعمل العالمي، القائم على الإنصاف، ضروريان لحماية الناس من الأوبئة المستقبلية".

وأكد: "والآن، ومن خلال مجموعة العمل الحكومية الدولية، تُنعش الدول الاتفاقية من خلال تمهيد الطريق لتنفيذ أحكامها المنقذة للحياة".

أنشأت الجمعية العامة فريق العمل الحكومي الدولي (IGWG) ليتولى، على سبيل الأولوية، صياغة ملحق لاتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم منافعها (PABS) والتفاوض بشأنه، ويهدف هذا النظام إلى تمكين الوصول الآمن والشفاف والمسؤول إلى المواد والمعلومات و التسلسل الجيني وتقاسم منافعها، وستُعرض نتائج عمل فريق العمل الحكومي الدولي بشأنه على جمعية الصحة العالمية الـ79 في عام 2026 للنظر فيها.

بالإضافة إلى التفاوض على ملحق آلية تنسيق التمويل، تم إنشاء مجموعة العمل الحكومية الدولية لمناقشة المسائل الإجرائية وغيرها من الأمور للتحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة وتطوير اقتراح بشأن الشروط المرجعية لآلية التنسيق المالية.

وقال ماثيو هاربور، الرئيس المشارك لمكتب مجموعة العمل الحكومية الدولية من المملكة المتحدة، إنه يشعر بالتشجيع إزاء التعاون القوي الذي أبدتة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية للمضي قدماً باتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة.

أوضح هاربور: "إن التعاون العالمي هو أساس الاستجابة الفعالة للتهديدات العالمية" مضيفا، "يشجعني الالتزام الذي أبدتة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية خلال الاجتماع الأول لفريق العمل الحكومي الدولي بالعمل معًا لحماية مواطنيها، ومواطني جميع البلدان الأخرى".

اعتمد الاجتماع الأول لفريق العمل الحكومي الدولي المعني بالإيدز (IGWG) منهجية عمله، والجدول الزمني للأنشطة التي ستُعقد قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية العام المقبل، وآلية التواصل مع الجهات المعنية، وانتخب رؤساء مشاركين ونوابًا لقيادة أعماله. كما قرر الفريق اختيار خبراء لتقديم مساهماتهم، وربما عقد جلسة إحاطة غير رسمية قبل الاجتماع الثاني، المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025.