شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة 2025، للتقدم والتسجيل لاختبارات القدرات ينشر ”الخليج 365” قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

وفيما يلى خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:

* يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

* يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

* تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

* تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

* يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

* يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

* لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

* يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

وينشر " الخليج 365" رابط موقع التنسيق الإلكترونى وذلك بعد إتاحة الموقع لطلاب الثانوية العامة 2025 ، للتسجيل والتقدم لاختبارات القدرات اذ يمكن للطلاب تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها هنا ..

وأتاح موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية، التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2025 وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025.