شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تخرج لإعادة إحياء حديقة الشلالات ومحيطها بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نجح الطالب ناجى عبد الرازق ناجى الطالب بكلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة فى إعادة إحياء حديقة من أكبر وأعرق الحدائق بمحافظة الإسكندرية وهى حديقة الشلالات التى تحتوى على نباتات وأشجار نادرة، ومع مرور الزمن تعرضت للإهمال، حيث حصل الطالب على درجة الامتياز عن جداره واستحقاق .

ويقول الطالب إن كلية التخطيط العمرانى من أهم كليات القطاع الهندسي المهتمة بمجال العمران، وبداية اختياره للمشروع إنه كان عايز مشروع ذو أهمية تاريخية وعراقة قديمة، وذا إشكالية كبيرة، حتي يعود بالنفع على المواطنين ويحل مشكلة واقعية، ويُحيي التراث المهمل القديم، ولا يكون مجرد مشروع تخرج لتصميم مجاورة سكنية جديدة أو بعض المباني أو ما شابه.

وأضاف أن الدراسة تشمل عدة محاور للتطوير وشملت عدة دراسات منها دراسة عن سور الإسكندرية القديم، دراسة التطور التاريخي لحديقة الشلالات، دراسة عن الإسكندرية القديمة وما يسمي بباب رشيد الذي موضعه حاليا في ميدان الساعة، دراسة حالة الحديقة من تدهور، عمل استبيان لناس عن رأيهم في حديقة الشلالات والأنشطة التي يريدونها ويقدم تم الاستعانة ببحث موجود علي الإنترنت، دراسة توصيات و مقترح جهاز التنسيق الحضاري للحديقة فكانت بمثابة الخطوة الأولي لبداية الحل، دراسة لطرق المحيطة، دراسة حالة المداخل، دراسة لحالة المسارات الداخلية والانشطة، عمل دراسة Behavior Map لسلوكيات الناس داخل الحديقة، دراسة المعالم الموجودة داخل الحديقة.

وأشار إلى أن الحديقة تحتوى على أماكن أثرية وهى البرج الأثرى المتواجد بالحديقة البحرية، طابية النحاسين، صهريج ابن النبيه، الشلالات التاريخية، باقي سور الإسكندرية المتواجدة في الحديقة القبلية، الاشجارة النادرة والمعمرة، البرج القبلي المتواجد في الاستاد الدولي، تمثال كاتمة الأسرار، التمثال الموضوع مكان نوبار باشا، تمثال الإسكندر المتواجد بميدان الإسكندر وصولا لتحليل العام وإمكانيات ومعوقات الحديقة ومحيطها.

وأشار إلى أن الحديقة يوجد بها معوقات وهى الطرق السريعة حول الحديقة مما يؤدي إلي ضعف الاتصالية بين المناطق السكنية المحيطة بالحديقة، والحديقة نفسها وعدم الربط بين الحديقة القبلية والبحرية و تداخل الاستعمالات والافتقار إلي الأنشطة وغلق منطقة المطاعم الموجودة عند الشلالات، وعدم وجود أنشطة داخل مركز الشلالات وإهمال المباني الأثرية وإهمال الأشجار المعمرة.

وأوضح أن الدراسة تساهم فى توفير احيتاجات المستخدمين عن طريق عمل استبيان واسترجاع الصور التاريخية القديمة للحديقة عن طريق دراسة المخطط القديم للحديقة وصورها التاريخية وخلق بعض النقاط التي تقوم بجلب أموال لاستخدامها لصالحة ترميم و صيانة الحديقة وعمل Green Bridge لربط بين الحديقة القبلية و البحرية وربط الحديقة البحرية مع الحديقة المجاورة للجامعة، وإزالة الطريق وربط الحديقة مع المباني السكنية المحيطة عن طريق تخفيض سرعة الطرق المحيطة وتحويلها لما يسمي بال Shared Street لإنه مناسب لحركة الناس والمشاه أكثر من السيارات، مع الحفاظ علي درجة طريق أبو قير (جمال عبد الناصر) – الحرية وعدم المساس به.

وتساهم فى إعادة ترميم و تأهيل مركز شباب الشلالات وإضافة صوت وضوء علي السور الأثرى المتواجد بالحديقة القبلية و عمل مسرح حول السور الأثرى، عمل هيلوجرام يحاكي تاريخي حديقة الشلالات و الإسكندرية وربط الحديقة مع الحدائق الصغيرة المتخلخلة حولين المباني السكانية وربط axes view مع العمود الروماني الاثري المتواجد بميدان الخرطوم وإعادة تصميم ميدان الساعة (ميدان الإسكندر) و ربط الحديقة مع المقابر اليونانية الكاثوليكية التاريخية وربط الحديقة مع الملعب الاولمبي لتكامل الانشطة واعادة احياء الشلالات وإضافة بعض الأنشطة الجديدة حولين البحيرة مثلا مسار للجري ونقاط و مشاهدة مع الحفاظ علي بيت جحا و صورته القديمة والبجع والقارب المتواجد بها.

وأوضح الطالب أنه استكمال ما قد تم بدءه من جهاز التنسيق الحضاري دراسة المخطط القديم لحديقة الشلالات، وقد كان هناك صعوبة بالغة في الحصول عليه ثم دراسة الاستبيان المقدم عمل خريطة لسلوكيات الناس داخل الحديقة.

وأضاف أنه تم الوصول إلى مخطط يلبي جميع الاحيتاجات الحالية لمستخدمين مع استرجاع الصورة القديمة للحديقة.

وزيادة مساحدة الحديقة من 28 فدان ل 34 فدان، مشيرًا إلى أنه قد تتكلف الحديقة 9 ملايين جنيه لبدء المرحلة الأولى فقط من إعادة الإحياء و التطوير وربط الحديقة البحرية والقبلية عن طريق Green Bridge وإعادة إحياء المظاهر التاريخية داخل الحديقة.



الربط بين البرج الاثرى باستاد الإسكندرية



المخطط النهائى لتطوير الحديقة



تطوير حديقة الشلالات



شكل تصورى للحديقة



مدخل الحديقة القبلية



