شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوي العام 2025.. الحد الأدنى لدرجات القبول فى 23 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن تنسيق الثانوى العام ، حيث أعلنت عدد كبير المديريات التعليمية درجات القبول بـ الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، 2024,2025، وذلك بعد اعتمادها من المحافظين في كل محافظة.

وأكدت المديريات التعليمية على بدء التقدم على تنسيق القبول بالثانوية العامة والثانوية الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عبر هذا الرابط من خلال التقديم الإلكتروني للتنسيق https://tansiksec.emis.gov.eg باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

وفيما يلى يستعرض الخليج 365 درجات الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام فى 23 محافظة:تنسيق الثانوية العامة 2025 في قنا

في محافظة قنا.. اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، تنسيق القبول لطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين والمنقولين إلى الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026/2025، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 238 درجة بجميع مدارس التعليم العام بينما تحدد المدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى وفقًا لقدراتها وعدد فصولها وكثافتها طبقًا للوائح المنظمة، كما يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لفصول الخدمات حسب المجموع تنازليا مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والكثافة الطلابية طبقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في الإسماعيلية

وفى محافظة الإسماعيلية اعتمد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2025_2026، حيث تم تحديد مجموع 230 درجة للقبول الصف الأول الثانوي العام، و200 درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في أسيوط

وفي محافظة أسيوط، اعتمد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، ليكون 210 درجات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، درجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بمدن، وقرى المحافظة، بـ 245 درجة، والثانوي العام منازل بـ140درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة، أما الثانوي العام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازلياً وبناءً على القرار الوزاري رقم 357 لعام 2018 بشأن تنظيم الترخيص لفصول الخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في دمياط

وفي محافظة دمياط، اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام الحكومى للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 \2025 بمجموع 230 درجة، على أن يتم السماح للطلاب الحاصلين على مجموع 275 درجة فأكثر بالتنسيق فى المدرسة التى يرغبها.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في الشرقية

وفى الشرقية حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، درجات تنسيق الثانوي العام لعام الدراسي 2026، بعد اعتماد المحافظ، بحد أدنى للقبول بالثانوي العام 220 درجة والثانوي العام خدمات 205 درجة والثانوي الخاص 190 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في القاهرة

- وفى محافظة القاهرة تم اعتماد الحد الأدنى لتنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025/ 2026 ب 230 درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في الجيزة

- أما فى محافظ الجيزة تم اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظ، كما تم تحديد درجات القبول بمدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في المنوفية

وفى محافظة المنوفية تم اعتماد تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني وخدمات للعام الدراسي 2025 /2026، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، بواقع (230) درجة والثانوي العام الخاص (215) درجة والثانوي العام خدمات بمصروفات (210) درجات.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية تم تحديد درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2025 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 242 درجة للثانوي العام منتظم، 140 درجة للثانوي الخاص، 230 درجة للثانوي العام خدمات، 140 للثانوي العام منازل.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في البحيرة

- وبمحافظة البحيرة وصلت درجات تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2025/2026، بحد أدنى 235 درجة بكافة مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة، وذلك كمرحلة أولى من مراحل التنسيق.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في بنى سويف

وفى محافظة بنى سويف فإن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وصلت درجات الحد الأدنى للقبول بمرحلة الثانوي العام عند 232 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام 200 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في القليوبية

وفى محافظة القليوبية، اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك بعد عمل إحصائيات من قبل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ220 درجة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية 205 درجات.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في الإسكندرية

وفى محافظة الإسكندرية تم اعتماد درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2025 / 2026، بحد أدنى 230 درجة لكافة مدارس الثانوى العام بمحافظة الإسكندرية.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد

وفى محافظة بورسعيد وصلت درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى 244 درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في الغربية

وفى محافظة الغربية تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ب (230) درجة، في حين تم تحديد الحد الأدنى للقبول بخدمات الثانوي العام المسائيه بـ(190) درجة، والثانوي الخاص بـ(165) درجة، والثانوي الخاص الفندقي بـ(150) درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في المنيا

أما فى محافظة المنيا اعتمد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث تم تحديد مجموع 223 درجة كحد ادني للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 185 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 190 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوى العام .

تنسيق الثانوية العامة 2025 في سوهاج

وفى سوهاج حددت المحافظة درجات الحد الأدنى للقبول بالمدارس العامة 240 درجة للطلاب دارسى اللغة الإنجليزية و220 درجة كحد أدنى للطلاب دارسى اللغة الفرنسية بالشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في الأقصر

وفى الأقصر اعتمد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي القادم 2025- 2026، وبلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة النظامية 232 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في أسوان

- وبمحافظة أسوان، وصل الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية 210 درجة، و202 درجة حد أدنى للقبول بالثانوى العام للخدمات ، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 230 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في شمال سيناء

وفى شمال سيناء أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، صدّق رسميًا على درجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024، حيث جاءت درجات القبول بالمرحلة الثانوية بشمال سيناء على النحو التالي ؛ القبول بالثانوي العام: 220 درجة كحد أدنى، القبول بالتعليم الثانوي الخاص: 160 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في الفيوم

وفى محافظة الفيوم، اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة القبول بمدارس التعليم الثانوي العام، حيث تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة بمجموع 227 درجة، وتحفيزاً للطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية (280 درجة) بالشهادة الإعدادية، يحق للطالب الالتحاق بالمدرسة الثانوية العامة التي يرغب فيها دون التقيد بمصب مدرسته الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في السويس

وفي محافظة السويس، اعتمد محافظ السويس طارق الشاذلي، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والتعليم الخاص للعام الدراسي (2025 / 2026)، وذلك للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام، وذلك بحد أدنى للقبول بالمدارس الثانوي العام 225 درجة والثانوي الخاص 195 درجة.