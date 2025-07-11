شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم المُعتمدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي المصرية تتميز بتنوعها الكبير، حيث تتضمن: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، المعاهد العليا)، موضحًا أن هذا التنوع يسهم في وجود تنافسية تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، تقوم بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

‏https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

‏https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

‏https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

‏https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

‏https://www.threads.net/@mohesregypt

وناشدت وزارة التعليم العالي وسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة، التي تتزامن مع قرب بدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.