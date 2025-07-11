شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء تلقي الطعون على مرشحي الشيوخ بعد إعلان الأسماء والرموز والان مع تفاصيل الخبر

بدأت محاكم القضاء الإداري، اليوم الجمعة، تلقي الطعون المقدمة ضد أسماء ورموز المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الخميس القائمة المبدئية للمرشحين وأغلقت باب تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأكدت الهيئة الوطنية أن فترة تلقي الطعون تمتد لثلاثة أيام متتالية، بدءًا من اليوم وحتى الأحد الموافق 13 يوليو، وتُنظر الطعون أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالمحافظات، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

وكانت اللجان المختصة باستقبال طلبات الترشح قد واصلت عملها على مدار الأيام الماضية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بينما شهد اليوم الأخير الخميس حتى الثانية ظهرًا.

وتُعد مرحلة الطعون أحد المحاور الأساسية في مسار العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، تمهيدًا للانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ، والتي تتابعها الهيئة الوطنية عن كثب لضمان سيرها وفقًا للضوابط القانونية والمعايير الدستورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بخصوص استبعاد أو قبول المترشحين.