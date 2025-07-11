شكرا لقرائتكم خبر عن "الكلام على إيه" مع همت سلامة يفند شائعات نتيجة الثانوية العامة وحريق سنترال رمسيس وأزمة خلف الحبتور والان مع تفاصيل الخبر

تناقش الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، في حلقة جديدة من برنامج "الكلام علي إيه؟"، تفاصيل أسبوع كامل من الشائعات في ظل زخم كبير من الأحداث المتتالية، والتى كان أبرزها تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بداية الأسبوع المقبل، واستغلال عدم إعلان نتيجة تحقيقات حريق سنترال رمسيس، لبث شائعات تورط الحكومة في حرقه تمهيدًا لبيعه لمستثمرين، وأخيرًا جاءت أزمة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بعد زعمه في أحد اللقاءات التلفزيونية أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تدخل لزيادة سعر قطعة أرض في الساحل الشمالي بعد علمه برغبة الأول في شرائها.

وفى حلقة برنامج "الكلام علي إيه؟"، على تلفزيون الخليج 365، تناقش الكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، تفاصيل هذه الشائعات، وتفندها لكشف الحقائق، حيث تقول في مقدمة برنامجها: "هو الكلام النهارده على إيه؟.. الكلام عن أحداث كتير مرينا بيها الأسبوع ده، وبديهي جدا مع زخم الأحداث بتكتر وتكبر الشائعات".

وأضافت: "الشائعة الأولى خرجت من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، اللي قال إن رئيس الوزراء بيتدخل لزيادة سعر قطعة أرض كان ناوي الحبتور يشتريها في الساحل الشمالي، لكن على طول مجلس الوزراء نفى كل الادعاءات دي، وقال إن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، لم يصل لها من الأساس أي طلب من الحبتور، ومجلس الوزراء في نفيه وبيانه، قال كلمتين مهمين جدًا، إن الواقعة ما لهاش أي أساس من الصحة ومختلقة".

وتابعت: "الشائعه الثانية.. "حريق سنترال رمسيس كان مقصود عشان يتحرق فيتباع لمستثمرين".. لكن دكتور مدبولي حسم الجدل وقال مفيش منطق بيقول كده، وقال كمان إنه من السهل إن هو ينقل الخدمة عن السنترال لمكان تاني، مش يوقع الخدمة ويحرقه وبعدين يبيعه".



همت سلامة

وانتقلت إلى الشائعة الأخيرة، حيث قالت: "الشائعة الأخيرة اللي معانا إن "الأحد الجاي ميعاد إعلان نتيجة الثانويه العامة".. اوعى تصدق الكلام ده، لأن متحدث التربية والتعليم، قال: "يا ريت ما نمشيش ورا أي بوستات بتدعي تحديد ميعاد نتيجة الثانوية العامة أو حتى مؤشراتها"، ومهم جدا نسأل نفسنا قبل ما نصدق أي كلام، إيه مصدر المعلومة؟ وهل في إعلان رسمي بيها ولا لاء؟".



